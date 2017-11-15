Разработка оригинал-макета квартального календаря для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок199 просмотров

Необходимо разработать оригинал-макет квартального календаря для компании: постер, рекламные модули, модуль контактов. Жду предложений и вопросов.

8 лет назад
vivarst
63 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$18
5 дней
Сделано нормально и в срок, замечания принимаются, исправления вносятся без проблем. Спасибо.
Спасибо за заказ, приятно было вновь сотрудничать.

Заявки фрилансеров

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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