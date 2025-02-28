Необходимо подготовить чертеж упаковки для десертов с размерами и 5 визуализациями мокапов в 3D. Обязательные визуализации: коробка на белом фоне и несколько коробок рядом. Опциональные: коробки в интерьере, открытая коробка и витрина с десертами.