Требуется дизайнер для создания макетов конвертов. Необходимо добавить различные надписи и элементы из готовых иллюстраций. Обсуждение гонорара возможно.
Разработка прайс листа
Мне нужно составить прайс-лист для салона красоты.кто готов помочь,пишите в
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