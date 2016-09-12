Разработка продающей листовки А6 формата

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок199 просмотров
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Нужно сделать 2 листовки А6 формата с разным дизайном. Листовки будут распространяться по почтовым ящикам. Нужен продающий дизайн. Фирма занимается розничной продажей напольных покрытий, межкомнатных дверей, натяжных потолков. Обязательно должно быть порфтолио работ и опыт работы с разработкой листовок.

7 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад