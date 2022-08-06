Необходимо доработать исходный дизайн упаковки для презервативов. Ожидается улучшение визуальных и функциональных аспектов упаковки, чтобы она соответствовала современным стандартам и требованиям.
Разработка упаковки доя презервативов.
Добрый день!
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