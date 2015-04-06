Редизайн этикетки детского праздничного напитка

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Закрытнет заявок173 просмотра

Необходимо внести изменения в существующий дизайн упаковки Детского шампанского ТМ Веселый круг группы компаний Absolute Nature. Есть наше видение (изложено в прилагаемом документе), но возможны изменения. Особенно хотелось бы включить в обновленный дизайн рисованные картинки (стиль детского карандашного рисунка). Подробности по бюджету, форме оплаты, Вашему видению работы и срокам исполнения хотелось бы пообщаться лично.

10 лет назад
Iren_lucky
Ирина 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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