Редизайн обложки листовки

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок305 просмотров
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Предложить несколько вариантов редизайна обложки листовки.

Всю текущую информацию сохранить - по наполнению.

Листовку сделать более стильной, современной, легкой.

логотип - не изменять и не искажать в плане цветов, шрифтов, пропорций элементов.

макет листовки - в корал.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Могу смело рекомендовать Алену. Вкус есть, дизайн стильный, современный. Нам по проекту было предложено 5 разных дизайнов, внесены некоторые доработки и предложен еще один вариант - 6-й, после корректировки руководством. Абсолютне все 6 дизайнов имеют место быть напечатанными. Ни к одному нет замечаний в плане дизайна. У нас было сложное коллективное решение из 10 человек по концепции. Это сложно угодить всем, но у Алены это получилось. Благодарю за работу. Будем обращаться и далее.
Хочу выразить благодарность Екатерине за понятное задание, предоставление всех материалов!) Работать было легко, оплату получил моментально! Буду рада сотрудничать в дальнейшем!