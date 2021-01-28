Редизайн обложки листовки

Могу смело рекомендовать Алену. Вкус есть, дизайн стильный, современный. Нам по проекту было предложено 5 разных дизайнов, внесены некоторые доработки и предложен еще один вариант - 6-й, после корректировки руководством. Абсолютне все 6 дизайнов имеют место быть напечатанными. Ни к одному нет замечаний в плане дизайна. У нас было сложное коллективное решение из 10 человек по концепции. Это сложно угодить всем, но у Алены это получилось. Благодарю за работу. Будем обращаться и далее.