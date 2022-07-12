Розробити дизайн зошиту (підготовка до ЗНО)

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Закрыт16 заявок448 просмотров

Плануємо створити спільно з дизайнером (вами) яскравий  друкований зошит для підготовки до ЗНО з української літератури. 

Замовлення приватне, не для друку чи продажу. Замовник - вчитель української мови та літератури. 

 

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