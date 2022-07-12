Требуется специалист для разработки дизайна карточек товара (листингов) для e-commerce. Задача — придумать креативное оформление для листинга с сумками, используя 5 фотографий. Необходимо создать более привлекательный дизайн по сравнению с конкурентами на Amazon.
Розробити дизайн зошиту (підготовка до ЗНО)
Плануємо створити спільно з дизайнером (вами) яскравий друкований зошит для підготовки до ЗНО з української літератури.
Замовлення приватне, не для друку чи продажу. Замовник - вчитель української мови та літератури.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для создания оригинальных надписей на бутылках с водой. Задача включает разработку креативного и привлекательного дизайна, который выделит продукцию на рынке. Ищем профессионала с опытом в графическом дизайне и упаковке.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать цветной дизайн подарочной коробки в виде мавзолея для новогодних подарков. Исполнитель должен предоставить файл в формате JPEG с обозначенными линиями сгиба и отреза. Коробка должна собираться без клея, на 'замки'. Прилагаются фото мавзолеев для ориентира.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать меню для ресторана на 11 страниц с уникальным и привлекательным дизайном. Оформление должно соответствовать стилю заведения и привлекать внимание клиентов.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно розробити дизайн генеалогічного дерева, включаючи створення макету, підбір відповідного шрифта, обробку фотографій і корекцію кольору. Важливо дотримуватись єдиного стилю та естетики.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн гарантийной карты для сервиса по обслуживанию фар. Размеры карты соответствуют стандартам кредитной карты. Пример дизайна предоставлен. Предоплата приветствуется.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна упаковки для продукта и логотипа бренда, основываясь на референтах, предоставленных маркетологом. Уделите внимание особенностям бренда и целевой аудитории.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется редизайн коробки для лан (UTP) кабеля по готовому шаблону в Corel. Новый дизайн должен быть выполнен для бренда COMTEQ с использованием красивого шрифта. Срок выполнения - сегодня.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка дизайна упаковки и логотипа для бренда органических лаков для ногтей. Необходимо создать привлекательные промоматериалы, которые подчеркнут уникальность продукта и его безвредность.Дизайн продукции18 заявокЗакрыт3 года назад