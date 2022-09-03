Розробити листівку(брошуру) для друку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок348 просмотров

10*20 розмір

Розробити дизайн, всі відомості на фото

3 года назад
guest_16610596089317
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$40
4 дня
Escrow
Все отлично, быстро, качественно => рекомендую!
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

Станислав
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обложка Книги

    Требуется разработать качественную обложку для книги с использованием элементов рисунка. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания привлекательного дизайна продукции.

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить карточку товара на Wildberries

    Требуется помощь в оформлении карточки товара для платформы Wildberries в категории 'хозтовары'. Ищется опытный специалист по дизайну, который сможет создать привлекательное и информативное представление товара.

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектування аксесуарів для човнів

    Необхідно розробити проекти аксесуарів для човнів для подальшого виробництва. Включає визначення матеріалів та технології виготовлення. Заплановано близько 50 різних виробів. Подайте ідеї та можливі фото аналогічних виробів.

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробити макет каталогу

    Необхідно створити макет каталогу для 100 одиниць товару різних фірм. На кожній сторінці має бути по 4 фото продукції, назва товару та категорія. Фото потрібно буде шукати в інтернеті, допомога буде надана.

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн коробки

    Требуется разработать дизайн коробки, связанный с картой и путешествиями. Упаковка должна быть премиальной, экологичной и минималистичной, с возможностью уместить всю необходимую информацию.

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать макет листовки

    $10

    Необходимо разработать макет листовки для танцевального коллектива. Важно учесть расположение фото и обеспечить привлекательный дизайн. Ожидается креативный подход к оформлению.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наклейка

    $30

    Требуется разработать макет наклейки к 1 сентября с изображением кленового листа и текстом '1 сентября'. Включить название 'База цветов «Рускус»' или просто 'Рускус'. Адрес: Машиностроительная, 6. Проявите креативность в дизайне.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для рассылки в Инстаграм

    $4

    Требуется разработать макет продающего поста для Instagram, рекламирующего вакансию мастера ногтевого сервиса в студию красоты. Учитывайте стиль и требования к дизайну для привлечения целевой аудитории.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать индивидуальный дизайн визиток для строительной компании

    Требуется оперативная разработка индивидуального дизайна визиток для строительной компании. Использовать логотип, брендбука нет. Ожидается креативный подход и соответствие профессиональному стилю.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад