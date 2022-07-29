Розробити макет стікерів для друку

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  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок543 просмотра

Є фірмовий градієнт, шрифт, певні елементи дизайну, та певні ідеї які хотілось би реалізувати на стікерах. 

Треба зробити макет дрібних стікерів для заклеювання упаковки, а також більших.

3 года назад
Rrrocknrolla
Сергей 
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