Сделать бэкграунда (узор) для сайта

Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе. Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на ...
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Необходимо сделать повторяющийся бэкграунд(узор) для сайта в векторе(eps). Он должен отражать в себе деятельность организации(в тз написана деятельность). В узоре должны быть контуры автомобилей бмв, порше, запчастей, можно гаечные ключи, решетка радиатора bmw, значок BMW ///M и т.п (логотипы именно bmw и Porsche можно не использовать)…Можно сделать черно-белый варинат(фон белый, элементы черные), потом подберем колористику, чтобы бэкграунд подходил для сайта. Пишите бюджет.
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