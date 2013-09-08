Сделать бэкграунда (узор) для сайта

$50
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок194 просмотра
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Необходимо сделать повторяющийся бэкграунд(узор) для сайта в векторе(eps). Он должен отражать в себе деятельность организации(в тз написана деятельность). В узоре должны быть контуры автомобилей бмв, порше, запчастей, можно гаечные ключи, решетка радиатора bmw, значок BMW ///M и т.п (логотипы именно bmw и Porsche можно не использовать)…Можно сделать черно-белый варинат(фон белый, элементы черные), потом подберем колористику, чтобы бэкграунд подходил для сайта. Пишите бюджет.

10 лет назад
anonym1
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$30
1 день
Отлично справился! Вносил все необходимые коррективы по требованию, рекомендую!
Алексей отличный заказчик, с понятным ТЗ и моментальной оплатой. Минимальные правки и по делу. Сотрудничеством доволен!
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