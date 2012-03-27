Сделать макет баннера. Срочно!

Нужно придумать летнюю коллекцию принтов для футболок (мужские, женские, детские). Только что-то новое не избитое. Коллекция от 10 до 20 дизайнов. Так же рассмотрим принты на постельное белье. Оплата за одну коллекцию до 15 тыс. руб.