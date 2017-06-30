Сделать плакат на А1 в корале

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Добрый день.

По работе, кто может в корале вставить цифры из экселя с диаграмной, и пару картинок. Главное в размеры попасть.

Ну и покрасивее оформить плакат.

Готов сегодня поработать вечером по скайпу или вацапу, объясню более подробно.

Выбирать долго не буду просто сегодня поработать надо, нужен свободный чел.

Работы на полчаса - час максимум.

Жду предложений. По цене и возможности сегодня порисовать.

6 лет назад
mprocenko
Михаил 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад