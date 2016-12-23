Сделать упаковки псевдо-3d

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок140 просмотров

Необходимо оперативно сделать 2 вида упаковок псевдо 3D (цилиндр и трапециевидный параллелепипед) - макеты для печати в фотошопе, размеры уже есть, нужно просто сделать их в трехмерном изображении в 3-х разных ракурсах для презентации.

8 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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