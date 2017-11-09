Создание листовки - объявление о работе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок214 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать небольшую листовку для размещения в соц сетях и на сайте с текстом о поиске сотрудника - менеджера по туризму. Логотип в кореле вышлю выбранному автору на почту, также как и номер телефона, который должен быть указан в объявлении. Листовка должна быть яркой, красочной. 

Время  - сегодня до вечера.  Оплата только через Сбер.

Заранее спасибо!

8 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alena_Kiz
Алена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Алена очень быстро создала первичные макетов, из которых я выбрала наиболее понравившийся. Немного корректировки - и все прекрасно! Очень ответственные и оперативный автор. Рекомендую!
С Татьяной было приятно работать: четкое техзадание, адекватные правки, оперативные ответы, оплата моментальная. Всем таких заказчиков! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Alena_Kiz
Алена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад