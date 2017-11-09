Создание листовки - объявление о работе

Добрый день!

Необходимо создать небольшую листовку для размещения в соц сетях и на сайте с текстом о поиске сотрудника - менеджера по туризму. Логотип в кореле вышлю выбранному автору на почту, также как и номер телефона, который должен быть указан в объявлении. Листовка должна быть яркой, красочной.

Время - сегодня до вечера. Оплата только через Сбер.

Заранее спасибо!