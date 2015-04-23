Создание обложки для книги

Нужно нарисовать обложку для книги. Тема: люди разного возраста и пола сидят и обедают за столом (детали расскажу исполнителю). Требование: хорошее качество картинки, чтоб было все четко и красиво видно в большом и маленьком формате; соответствие указанной тематике. Цену и способы оплаты предлагайте.