Создание обложки для книги

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок148 просмотров

Нужно нарисовать обложку для книги. Тема: люди разного возраста и пола сидят и обедают за столом (детали расскажу исполнителю). Требование: хорошее качество картинки, чтоб было все четко и красиво видно в большом и маленьком формате; соответствие указанной тематике. Цену и способы оплаты предлагайте.

10 лет назад
shatravi
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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