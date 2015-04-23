Необходимо по представленным фотографиям сделать аналогичные макеты этикеток для одежды, но уже с нашим логотипом (исходник имеется), и нашей информацией. Нацелены на максимально бюджетный вариант, и быстрые сроки. ...
Создание обложки для книги
Нужно нарисовать обложку для книги. Тема: люди разного возраста и пола сидят и обедают за столом (детали расскажу исполнителю). Требование: хорошее качество картинки, чтоб было все четко и красиво видно в большом и маленьком формате; соответствие указанной тематике. Цену и способы оплаты предлагайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции7 заявокЗакрыт10 лет назад
макет грамоты для сотрудников к празднику день пожарной охраны. макет в фотошопе для дальнейшей печати на цветном принтере. работу нужно выполнить сегодня . Формат а 4 Оплата по договоренностиДизайн продукции6 заявокЗакрыт10 лет назад
Дизайн рекламки на бутылку. Оригинальность формы, запоминаемость как рекламы. Подробности напишу в личку. Работа срочная.Дизайн продукции7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо разработать дисконтную карту для туристической фирмы, цвета должны преобладать желтый, синий, стандартных размеров Назвать карту Карта путешественникаЗавершен10 лет назад
Нужна печатная презентация в 2 этапа: 1. Быстрая версия – окантовка, стилистика, компоновка 2. Доделка деталей Первая версия нужна до утра субботы и еще 2-3 дня на ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени, уважаемы профессионалы! Необходимо разработать дизайн буклета. Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба). Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4) В буклете на каждой странице ...Завершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Нужно сделать макет билета на тренинг. Двусторонний в формате еврофлаера. Информацию и фото для размещения на билете предоставлю выбранному специалисту.Завершен10 лет назад
Нужно сделать дисконт (только лицевая) для магазина разливных напитков. Картинка баннера во вложении, вектора нет. Срок - 1 день, пишите ценуДизайн продукции1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно отрисовать макет карты и добавить адрес. Фото во вложении. Срок - 1 день, пишите цену.Завершен10 лет назад
Всего необходимо два вида карточек. Задняя сторона будет одинаковая, это список продукции, его Вы найдете на макете сайта. Обязательно используйте значки слева от надписи. Расположите надписи по разному, цвет, может на фоне карты ...Завершен10 лет назад