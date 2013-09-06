Создание упаковки для нижнего белья и логотип

$250
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка95 просмотров
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Необходимо создать логотип и упаковку для силиконовых бра. ТЗ от заказчика в свободной форме, необходим креатив и свежие идеи, т.к. своих идей мало)))

10 лет назад
Unimata
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$200
6 дней
Отличная работа, с нуля создали качественный продукт. Адекватное восприятие критики, немедленное внесение правок в соответствии с пожеланием заказчика. Вика интуитивно понимает, что нужно, и делает это своевременно и качественно. Спасибо!
Благодарю Елену за комфортное сотрудничество. Приятно работать, когда задание интересное, требования понятно сформулированы, общение приятное, проверка и оплата моментальная. Таков процесс сотрудничества с Еленой, потому всем рекомендую поработать в таком режиме. Благодарю!
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