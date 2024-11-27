Необходим дизайн логотипа и упаковки для фармацевтической фирмы CURA. Логотип должен включать графику рук и зеленые листья, упаковка должна следовать предоставленному шаблону с размерами. Требуется лаконичный и минималистичный стиль, с отличительной цветовой схемой для будущих продуктов. На боковых сторонах упаковки разместить символы и обозначения. Знание английского языка обязательно.
Создание упаковки нового бренда напитков
Я ищу дизайнера с опытом создания дизайна для упаковок.
Задача заключается в создании макетов для нового бренда напитков.
Бренд должен быть ярким, прорывным и трендовым, с дизайном, который обладает вау-эффектом и привлечет молодежную целевую аудиторию.
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