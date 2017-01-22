Создать дизайн упаковки

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  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка141 просмотр

Необходимо создать макет упаковки товара. Нанести логотип, текст и разработать дизайн.

8 лет назад
Artem-ta
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$55
1 день
Владимир разработал макет упаковки товара с дизайном. Работой очень доволен, все было выполнено в уговореный срок. Обратная связь отличная, на связи постоянно. Ответственный и качественный исполнитель. Рекомендую!
Очень рад сотрудничеству. Моментальная оплата, всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад

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