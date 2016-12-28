Стильный дизайн упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
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Нужен дизайнер, у которого уже большой опыт работы или чувствует что может создавать дизайны похожие на тот, что в прикрепленном файле. Дизайн упаковки для кухонных приборов.

Пожалуйста, в предложениях указывайте примерную стоимость упаковки и примеры работ.

8 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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