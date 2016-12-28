Стильный дизайн упаковки

Нужен дизайнер, у которого уже большой опыт работы или чувствует что может создавать дизайны похожие на тот, что в прикрепленном файле. Дизайн упаковки для кухонных приборов.

Пожалуйста, в предложениях указывайте примерную стоимость упаковки и примеры работ.