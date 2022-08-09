Создайте современный и привлекательный дизайн упаковки для наборов вышивки бисером от компании Абрис Арт. Упаковка должна быть мультиязычной, с сохранением корпоративных элементов и акцентом на качество продукции, произведенной в Украине. Используйте белый фон и проработайте детали для привлечения покупателей.