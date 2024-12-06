Требуется дизайнер для разработки дизайна этикетки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок32 просмотра

Ищу дизайнера, который поможет в разработке дизайна этикетки для баллончиков.

Если у тебя есть опыт и креативные идеи, будем рады сотрудничеству!

Требования: опыт в разработке упаковки, знание графических редакторов.

Бюджет: по договоренности.

Дизайн объектов
5 месяцев назад
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