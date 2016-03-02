Требуется дизайнер и человек на рассылку в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок194 просмотра

Необходимо создать рекламное объявление в виде листовки (нужен дизайн), а так же необходимо раскрутить группу в контакте.

9 лет назад
systemtest
Багров 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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