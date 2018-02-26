Требуется дизайнер наклеек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок564 просмотра

Нужно сделать дизайн в Adobe Illustrator нескольких этикеток для нового вида продукции. Более подробное ТЗ вышлю в ЛС.

Просьба выслать кейсы по векторной графике, приблизительную стоимость за дизайн одной позиции этикетки и сроки.

7 лет назад
seolity
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Andrevv97
Андрей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Заказывал дизайн этикетки, Андрей ответственно подошел к проекту, как и обещал выполнил работу в кратчайшие сроки, прислал 2 варианта дизайна вместо одного, хотя это не обсуждалось. К сожалению по проекту не сработались, так как не сошлись во вкусах, дорабатывать не стали, так как требовался немного другой уровень дизайна. В целом, сотрудничество понравилось, если главные критерии это цена и оперативность выполнения проекта - то однозначно рекомендую.
Приятен в общении. Задача поставлена была ясно, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Andrevv97
Андрей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад