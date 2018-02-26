Требуется дизайнер наклеек

Заказывал дизайн этикетки, Андрей ответственно подошел к проекту, как и обещал выполнил работу в кратчайшие сроки, прислал 2 варианта дизайна вместо одного, хотя это не обсуждалось. К сожалению по проекту не сработались, так как не сошлись во вкусах, дорабатывать не стали, так как требовался немного другой уровень дизайна. В целом, сотрудничество понравилось, если главные критерии это цена и оперативность выполнения проекта - то однозначно рекомендую.