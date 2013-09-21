Требуется листовка для печати

Здравствуйте друзья! Есть интеллект-карта нужно из неё сделать две! Там 12 пунктов, нужно разделить так: 1) Первых 7 пунктов это первая карта. Сделать в виде звезды и назвать: "7 простых и эффективных способов продажи Информации" 2)Остальные 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна листовка для печати
Листовка нужна для печати
формат a4
текст
Арик подарил вам: ( мое фото)
50 грн. Для покупки статей для сайта.
Как получить?
1.Перейти на сайт ProfitContent.biz
2. Ввести свою почту.
Что будет дальше?
Примерно 11 октября запустится моя новая биржа контента и вы сможете заказать текстов на 50 грн.
Что еще?
У вас будут такие гарантии:
100%
moneyback,
если статья не понравилась
100 Р
мы вам компенсируем
за срыв срока
Возврат
в двойном размере,
если найдете ошибку
Что еще?
Автоматическая проверка уникальности
0 % комиссия для заказчика.
Еще вы получите:
Кейс 1. Как получить за 170$ 220 442 пользователя (Статистика сайта за 2 года)
Как получить 400 Пользователей в день с поиска потратив 160 $ на статьи для сайта
Как потратить 130 уе, чтобы получить 22 424 целевых пользователя на сайт.
Требования
301х214 мм, 5 мм отступы от края до важных элементов, 300 dpi, CMYK (это если 1000, если 250 не имеет значения), .TIFF или .CDR (кривые). Опять же если 1000, то краски не должны нигде превышать 250%, если черный цвет по белому, то в одну краску, если по цветному – составной, если черный фон, то C50 M50 Y40 K100
формат
.TIFF или .CDR (кривые).
бюджет 15 уе.
срок сутки максимум. Приступить надо сразу
- Похожие заказы
- $15Дизайн продукции11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужна визитка. В ней должно указываться следующее: 1. Название 2. Слоган 3. телефон 4. имейл 5. адрес веб сайта 6. значек (ВКонтакте) Id номер 7. адрес магазина тематика одежда. Нужно сделать, быстро и качественно. ВАЖНО! Нужно делать в корале Жду предложения, сразу озвучивайте сроки и ...Завершен10 лет назад
Требуется разработать внешний вид гарантийного сертификата + голографической наклейки/защитного тиснения. Приблизительный текст на сертификате в атаче. Обязательные данные на сертификате: - Логотип - Название сертификата крупно - Серийный номер сертификата - Защитное тиснение/голограмма - Защитный фон/бэкграунд - Текст который в атаче(кол-во текста ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго дня! Нужен дизайн флаера формата а4, сложенного втрое. На лицевой стороне - продающее предложение, на внутренних - товары с ценой. На задней стороне - контакты и условия сотрудничества. Простой, светлый стиль. От вас стоимость и сроки. Спасибо!Дизайн продукции27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен журнал по детской анимации и шоу-программам. А конкретно нужен .psd файл А4 с отступами для пружины. Макета 3 1. Макет Главная страница 2. Макет Внутренняя страница, где бы размешалась фотография аниматора или шоу программы, как минимум занимающая 70% пространства ...Закрыт10 лет назад
- $50
Нужен концепт дизайн обложки книги поэзии. 2 стороны. В приложении подробное ТЗ, НО - примерное направление есть и приветствуется индивидуальное видение.Завершен10 лет назад
Есть фирменный стиль. Нужно сделать дизайн календаря перкидного и треугольника. В фирм. стиль добавить персонажа Моментальная постоплата.Закрыт10 лет назад
Надо сделать 3-4 раскроя упаковки под сувениры. Конструкция не сложная. Исходные данные - размеры конечного изделия. Детальнее опишу.Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разместить готовый макет этикетки на упаковку.Закрыт10 лет назад
- $30
Надо разработать дизайн визиток. 1) Полноцветная - тематика продукты питания 2) Ч/б - тематика продукты питания Логотип предоставлюЗавершен10 лет назад