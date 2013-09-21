Требуется листовка для печати

Нужна листовка для печати

Листовка нужна для печати

формат a4

текст

Арик подарил вам: ( мое фото)

50 грн. Для покупки статей для сайта.

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Примерно 11 октября запустится моя новая биржа контента и вы сможете заказать текстов на 50 грн.

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100 Р

мы вам компенсируем

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0 % комиссия для заказчика.

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Требования

301х214 мм, 5 мм отступы от края до важных элементов, 300 dpi, CMYK (это если 1000, если 250 не имеет значения), .TIFF или .CDR (кривые). Опять же если 1000, то краски не должны нигде превышать 250%, если черный цвет по белому, то в одну краску, если по цветному – составной, если черный фон, то C50 M50 Y40 K100

формат

.TIFF или .CDR (кривые).

бюджет 15 уе.

срок сутки максимум. Приступить надо сразу