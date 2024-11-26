Упаковка для медицинского продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок20 просмотров

Требуется создание лого для фармацевтической фирмы с названием "CURA" ( пожелания графики рук и зеленых листьев) и упаковку ( шаблон прилагается с размерами для картона и наклейки для флакона ) для первого продукта (спрей). В дальнейшем предполагается выпуск еще новых продуктов и поэтому требуется отличительная особенность по цвету (смотри образцы). Приветствуется лаконичность и минимализм. На боковых сторонах упаковки необходимы символы и обозначения ( смотрите также на фото). Обязательное знание английского языка для сотрудничества.

Создание логотипов
5 месяцев назад
moonmoon
Елена 
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5 месяцев назад
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