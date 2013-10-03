Визитка

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок207 просмотров
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Здравствуйте,

нужна визитка.

В ней должно указываться следующее:

1. Название

2. Слоган

3. телефон

4. имейл

5. адрес веб сайта

6. значек (ВКонтакте) Id номер

7. адрес магазина

тематика одежда.

Нужно сделать, быстро и качественно.

ВАЖНО! Нужно делать в корале

Жду предложения, сразу озвучивайте сроки и стоимость.

10 лет назад
gkaplyanskiy
Григорий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
evro_design
Лев 
40 летГермания
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Качественно, быстро выполнил работу. И даже после завершения, поправил "мою" ошибку, без единой претензии. Спасибо
Хорошо поработали, своевременная оплата, рекомендую как заказчика
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