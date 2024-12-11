Ищется дизайнер для создания красивого тематического календаря на год. Необходимо разработать уникальный дизайн, соответствующий заданной теме. Примеры предыдущих работ в аналогичном стиле приветствуются.
З фотографії одягу розробити цифровий принт
Доброго дня!
Шукаю дизайнера на фріланс, який зможе мені з картинки чи фото витягати цифрові файли дизайну і натягати на макапи інших футболок-худі.
Роботи поки не багато, але розкручуємось.
Готова платити один цифровий файл (інколи треба буде покращити якість зображення) + 4 фото (цей дизайн на макапи ) -50 грн.
Приклад файлу, який я даватиму прикріплюю
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