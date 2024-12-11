З фотографії одягу розробити цифровий принт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки23 просмотра

Доброго дня!
Шукаю дизайнера на фріланс, який зможе мені з картинки чи фото витягати цифрові файли дизайну і натягати на макапи інших футболок-худі.

Роботи поки не багато, але розкручуємось.
Готова платити один цифровий файл (інколи треба буде покращити якість зображення) + 4 фото (цей дизайн на макапи ) -50 грн.
Приклад файлу, який я даватиму прикріплюю

Дизайн одеждыОбработка изображений
5 месяцев назад
YuliiaYabloko
Юлія Яблуко 
34 года
2 года в сервисе
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4 месяца назад
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