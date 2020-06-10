"рестайл" страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка204 просмотра

Добрый день Евгений,

нужен "рестайл" страницы martin-spedition.de + создать дополнительные, на тильде в зеро блоке.

В приложении ТЗ, нужны сроки и стоимость. заранее благодарен.

Артем

Tilda
5 лет назад
guest_15916340451658
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад

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