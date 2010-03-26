"Тамада" - сделать дизайн сайта и верстку

Здравствуйте,имеется готовый дизайн,есть исходник,джипег в приложении ,необходимо по нему сделать ряд правок от заказчика,и если будут еще потом правки, то довести до завершения. Правки в приложении,жду Ваших предложений по цене. Нужен ответственный исполнитель,который ...