Здравствуйте,имеется готовый дизайн,есть исходник,джипег в приложении ,необходимо по нему сделать ряд правок от заказчика,и если будут еще потом правки, то довести до завершения. Правки в приложении,жду Ваших предложений по цене. Нужен ответственный исполнитель,который ...
"Тамада" - сделать дизайн сайта и верстку
Тамада, свадьба, юбилей, корпоратив, ведущий… организация праздников.
Сделать яркий, веселый дизайн для сайта.
Заявки фрилансеров
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