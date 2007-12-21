2 дизайна + 1 движок

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок279 просмотров
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Требуются сделать новый дизайн для уже готово сайта (не меняя движок) + дизайн для будущего сайта.

Главное требование - юзабилити дизайнов , т.к. это интернет-магазин подарков. Так-же трубуются уделить особое внимание выставлению товаров. Более подробная информация при беседе. Стучите в icq 341102321, только Москва.

16 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад