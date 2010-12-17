2 дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок356 просмотров

Нужно срочно отрисоват два хороших дизайна интернет магазина по два варинат на каждый.

Надо нарисоват до утра завтра.

исполнителей без портфолио и заоблачными ценами свыше 100 долларов не беспокоить.

Предоплаты не будет. Оплата по факту. Пишите сюда или в аську 64988405три

Исполнителей будет 2. Оплата обоим гарантирована

14 лет назад
Shaark
Марго 
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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