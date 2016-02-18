2 макета лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки127 просмотров

Размеры:

1. Холст 1920px; Контент 1260px.

2. Холст 1260px; Контент 970px.

3. Холст 970px; Контент 768px.

4. Холст 768px; Контент 640px.

5. Холст 640px; Контент 480px.

6. Холст 480px; Контент 320px.

Макеты на основе следующих лендингов:

- http://otvarmatrena.org/

- http://dialec.org/

9 лет назад
ivan_petrov77
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$500
7 дней
Все выполнено на высочайшем уровне! Спасибо!
Спасибо за проект :) Мои рекомендации: приятный заказчик с интересными проектами, все как положено)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад