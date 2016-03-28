4 лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка140 просмотров

Здравствуйте Алексей. Прошу сделать 4 лендинга. Обсудили все по почте. ТЗ на почте.

9 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$750
15 дней
Работаю с Алексеем 2ой год. Отличный исполнитель который гонится за качеством. Ответственно относится к своей работе. Всегда на связи. Очень красивый индивидуальный подход к дизайну. Рекомендую!
Работать с Виленом — одно удовольствие: коммуникация, скорость обратной связи, погружение в проект, умение прислушиваться к советам и рекомендациям — все на «пять». Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн сайта под Буржуйнет

    $270

    Сетка и тематика: https://www.capillus.com/ Нужен аналогичный сайт. Потребуются макеты: 1. Главной страницы. 2. Страницы каталога товара. 3. Страницы карточки товара. 4. Страницы с набором типового контента, таких как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Служба нянь - сайт визитка.

    Требуется дизайнер на разовую работу по разработке первой страницы сайта по услугам подбора и сертификации нянь (прием на работу, подбор, сертификация, отзывы), а так же нескольких посадочных страниц.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайн сайта.

    $200

    Нужно сделать дизайн интернет магазина. Макеты на Яндекс диске: yadi.sk/d/AEgDhupapxbwN  Кроме того что нам нужно, если что то на взгляд дизайнера будет неудобно в использовании, послушаем рекомендации, нет задачи сделать 1 в 1 по макету, ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать Редизайн сайта.

    $30

    Нужно выполнить ре-дизайн на сайте. Добавить хлебные крошки на страницу, поработать с футером, кое какие доработки в стиле оформления.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание блога на WP

    $25

    Есть шаблон https://www.theme-junkie.com/themes/supernews/ Требуется сделать его интересным и запоминающимся, по принципу isif-life.ru и т.п. сайтов. Концепция проекта- знания без воды. Идея дизайна следующая: слева солнышко и довольный человек, а справа тучи и несколько людей ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад