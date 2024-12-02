Требуется опытный дизайнер для разработки небольшого сайта для эксперта в психологии. Сайт должен включать около 4 блоков, с современным и удобным дизайном для пользователей. Ожидается высокое качество и внимание к деталям в оформлении.
5 однотипных лендосов
Есть пак лендосов. Они все имеют очень одинаковую структуру. Надо нарисовать 5 вариаций лендов(цветовых решение и перемещенных местами блоков). В лендосах 5-6 блоков. Ищу не мега дизайнера. А человека который готов клепать такие вариации по 10 баксов за один
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