Есть пак лендосов. Они все имеют очень одинаковую структуру. Надо нарисовать 5 вариаций лендов(цветовых решение и перемещенных местами блоков). В лендосах 5-6 блоков. Ищу не мега дизайнера. А человека который готов клепать такие вариации по 10 баксов за один