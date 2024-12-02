5 однотипных лендосов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок300 просмотров

Есть пак лендосов. Они все имеют очень одинаковую структуру. Надо нарисовать 5 вариаций лендов(цветовых решение и перемещенных местами блоков). В лендосах 5-6 блоков. Ищу не мега дизайнера. А человека который готов клепать такие вариации по 10 баксов за один

Дизайн лендингов
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