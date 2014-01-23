6 страниц загрузки програмного обеспечения

Здравствуйте, нужно создать 6 страниц с кнопкой "скачать"

Вот примеры:

http://browser.yandex.ru/?from=direct_serp__all-devices-sync_|&banerid=0602000000

http://soft.rambler.ru/nichrome/

http://www.playfree.org/ru/

pera.yandex.ru/?from=direct_serp__5|

http://www.opera.com/ru

И так далее... В результате хочу получить html странички с css и графикой к ним. Думаю задача ясна.

Готовые страницы нужны к 20 числу. От Вас цена на выполнение. Заранее спасибо.