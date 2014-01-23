6 страниц загрузки програмного обеспечения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки111 просмотров

Здравствуйте, нужно создать 6 страниц с кнопкой "скачать"

Вот примеры:

http://browser.yandex.ru/?from=direct_serp__all-devices-sync_|&banerid=0602000000

http://soft.rambler.ru/nichrome/

http://www.playfree.org/ru/

pera.yandex.ru/?from=direct_serp__5|

http://www.opera.com/ru

И так далее... В результате хочу получить html странички с css и графикой к ним. Думаю задача ясна.

Готовые страницы нужны к 20 числу. От Вас цена на выполнение. Заранее спасибо.

CSSHTML
11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$180
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно.
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Заявки фрилансеров

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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