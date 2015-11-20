Адаптация дизайна лэндинга

$15
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки126 просмотров
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Есть существующий, очень простенький, лэндинг.

Необходимо сделать его адаптацию под обновлённую структуру, используя уже существующие стили.

Скриншот существующего сайта и  пожелания клиента во вложениях.

8 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
webstyle_08
Елена 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Потребовалась срочная работа над не самым интересным заданием, с точки зрения дизайна. Елена очень быстро откликнулась, точно вникла в задание и без вопросов выполнила все сомнительные пожелания клиента. Работой довольны, по срокам уложилась в четверть от изначальных планов.
Спасибо большое за работу. Все четко и точно изложено в ТЗ и быстрая оплата.
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