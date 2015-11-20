Адаптация дизайна лэндинга

Доброе утро, коллеги! Есть неиспользуемые домены. Хочу повесить на них "заглушку" о продаже с формой обратной связи. Подробности: 1) Скопировать страницу [url=http://minfo.ru/]minfo.ru[/url] до фразы "Свяжитесь с нами" – это будет левая часть страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть существующий, очень простенький, лэндинг.
Необходимо сделать его адаптацию под обновлённую структуру, используя уже существующие стили.
Скриншот существующего сайта и пожелания клиента во вложениях.
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