Адаптация шаблона сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок290 просмотров
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Добрый день!

Немного корректировки.

Уважаемые соискатели спасибо за ответы, но , к сожалению , ни кто не показал работ с интернет магазинами настоящими. Это серьезная работа, очень не хочу столкнуться с проблемами дальше...

Кроме как перевода, нужно чтобы работала админка под паралем и на русском языке.

Прошу отвечать только тех граждан кто реально сталкивался с zen cart и oscommerce, поскольку в дальнейшем я хочу работаь только с таким видом интернет-магазинов. Извините за простой язык я занимаюсь бизнесом , а не созданием сайтов.

Спасибо

Я купила шаблон сайта, категории - Zen cart, на сайте www.templatemonster.com № 20400.

Нужно адаптирвоать на русский язык со всеми вытекающими изменениями: цвет, картинки, текст, оплата

15 лет назад
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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