Требуется разработка стартового дизайна для нового ресурса на основе WASM/WebApi для размещения магазинов и товаров. Необходимы макеты для главной страницы, каталога, информационных страниц товара, корзины и личного кабинета. Рассматриваются как существующие макеты, так и создание дизайна под фреймворки. Возможность долгосрочного сотрудничества по мере развития проекта.
Адаптировать дизайн многостраничного сайта
необходимо сделать адаптив главной страницы и внутренних страниц
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать визуальное оформление социальных сетей в соответствии с брендбуком компании. Сначала требуется выполнить тестовое задание, которое прикрепляется к отклику. Сроки выполнения задач будут обговариваться.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна для Landing Page. Необходимо ознакомиться с техническим заданием и предоставить информацию о стоимости и сроках выполнения проекта. Ждем предложений от опытных дизайнеров.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать дизайн для Landing Page. Важно учесть предоставленное техническое задание. Ожидается ориентировка по стоимости и срокам выполнения проекта.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна сайта с учетом сложной анимации и последующая верстка. Необходимо интегрировать анимацию в общий дизайн и выполнить верстку разработанных макетов. Референсы включают примеры с сайтов: penzgidromash.com и mrgeng.ru.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн для небольшого ToDo приложения. Основное внимание уделите удобству использования и современным трендам в UI/UX. Подробности будут предоставлены исполнителю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Требуется дизайнер для создания дизайна сайта. Имеется готовый прототип и техническое задание. Объем работы включает разработку дизайна для 4 страниц сайта.Дизайн сайтов111 заявокЗакрыт3 года назад