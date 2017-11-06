Адаптивний дизайн інтернет - магазину зоотоварів

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок221 просмотр

Створення адаптивного дизайну для інтернет - магазину зоотоварів. Є логотип і вибрана кольорова гама.

Інтернет магазин повинен вміщати приблизно 5 000 одиниць товарів для собак, котів, гризунів, птахів, риб.

Адаптивний дизайн до мобільних пристроїв. Двомовність Укр/Рос

8 лет назад
NastysenkaD
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$350
7 дней
Все супер) Дизайн сподобався, всі мої правки і побажання були включені, Нікіта завжди був на зв‘язку і коментував мої запитання по ходу роботи. Тому дякую. Рекомендую звертатись за якісним дизайном)
Настя предоставила подробное ТЗ, всегда была на связи, если вдруг возникали вопросы и оплатила работу в полном объеме. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад

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