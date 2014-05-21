Адаптивный дизайн портала компании (главная)

1. Необходим дизайн портала компании, которая занимается разработкой и

сопровождение программных продуктов на платформе 1С. У компании на данный

момент есть два основных отраслевых решения (основные продукты). Продукты

предназначены для организаций и предприятий коммунального хозяйства и

сельского хозяйства. Есть прототип (не окончательный) B8ztst.axshare.com

Будущий портал объединит в себе сайт компании, подсайты продуктов (их будет

несколько) и дополнительные сервисы (поддержка, обучение, продажа, облачная

работа)

2. Необходим адаптивный дизайн под все типы устройств.

3. Дизайн для примера в современном плоском стиле по типу www.microsoft.com.

Стиль метро

4. Также несколько советов от моего дизайнера по полиграфии, возможно они

пригодятся:

1. Остановитесь лучше на монохромной гамме, а красный и черный

цвета логотипа пусть используются только в виде акцентов и если

проявляются, то только при наведении/нажатии на кнопки или др. элементы

дизайна.

2. Можно "добавлять" другие цвета в сайт посредством

фотографий, иллюстрирующих функции или предложения.

3. Примеры понравившихся сайтов содержат много фотографий и

инфографики. Стиль предлагающий удобный доступ к любой информации и очень

хорошо продающий любую идею/продукт. Для нашего дизайна также важна простая,

но интуитивно понятная инфографика.

4. Главное, что должен понять дизайнер макетов, что нам нужен

продающий сайт, но продающий не что попало, а программный умный продукт.

Потому, потребитель должен увидеть сразу все преимущества. И лучше

расположить все эти преимущества прямоугольными "островками" с заглавием или

краткой информацией ниже большого баннера, как на сайте Microsoft.

5. Используйте фотографии с людьми, это располагает потребителя

к доверию, т.е. не один он пробует, уже успешно пользуются и другие.