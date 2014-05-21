Адаптивный дизайн портала компании (главная)

Вводная: 1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap 2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации) 3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходим дизайн портала компании, которая занимается разработкой и
сопровождение программных продуктов на платформе 1С. У компании на данный
момент есть два основных отраслевых решения (основные продукты). Продукты
предназначены для организаций и предприятий коммунального хозяйства и
сельского хозяйства. Есть прототип (не окончательный) B8ztst.axshare.com
Будущий портал объединит в себе сайт компании, подсайты продуктов (их будет
несколько) и дополнительные сервисы (поддержка, обучение, продажа, облачная
работа)
2. Необходим адаптивный дизайн под все типы устройств.
3. Дизайн для примера в современном плоском стиле по типу www.microsoft.com.
Стиль метро
4. Также несколько советов от моего дизайнера по полиграфии, возможно они
пригодятся:
1. Остановитесь лучше на монохромной гамме, а красный и черный
цвета логотипа пусть используются только в виде акцентов и если
проявляются, то только при наведении/нажатии на кнопки или др. элементы
дизайна.
2. Можно "добавлять" другие цвета в сайт посредством
фотографий, иллюстрирующих функции или предложения.
3. Примеры понравившихся сайтов содержат много фотографий и
инфографики. Стиль предлагающий удобный доступ к любой информации и очень
хорошо продающий любую идею/продукт. Для нашего дизайна также важна простая,
но интуитивно понятная инфографика.
4. Главное, что должен понять дизайнер макетов, что нам нужен
продающий сайт, но продающий не что попало, а программный умный продукт.
Потому, потребитель должен увидеть сразу все преимущества. И лучше
расположить все эти преимущества прямоугольными "островками" с заглавием или
краткой информацией ниже большого баннера, как на сайте Microsoft.
5. Используйте фотографии с людьми, это располагает потребителя
к доверию, т.е. не один он пробует, уже успешно пользуются и другие.
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