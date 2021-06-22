Привет.Есть проект, нужно сделать в фигме кликабельный прототип и дизайн десктоп + 2 разрешения.Всего 8 страниц: Главная страница (в виде визитки юриста и описанием основных услуг) Услуги: - Торговая марка; - Авторское право; - Штриховое кодирование; - Защита дизайна; - IP Договоры Блог О ...
Адаптивный дизайн сайта
Нужно разработать адаптивный дизайн по предоставленному прототипу. Главная и несколько внутренних страниц. Подробности обсудили
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