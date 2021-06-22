Адаптивный дизайн сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка421 просмотр

Нужно разработать адаптивный дизайн по предоставленному прототипу. Главная и несколько внутренних страниц. Подробности обсудили

4 года назад
petelhby
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$600
7 дней
Не первый раз сотрудничаю с Алексеем. Все как всегда на высоте. Попали в тему с первого раза с минимальными правками. Рекомендую.
С Петром работать супер комфортно! Всегда на связи, хорошо подготовленный прототип, не менее круто оформленные правки, быстрая оплата! С удовольствием снова посотрудничаю!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад