Адаптивный дизайн сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка4 просмотра

Необходимо сделать адаптивные версии для телефона и планшета. Подробности обсудим Telegram

Адаптивный дизайн
3 месяца назад
guest_1720101501052
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

m_razvodovskaya
22 года
год в сервисе
Была
7 часов назад
3 месяца назад
$80
1 день
Классно, прекрасный дизайн, не требует доработок, всё в сроки, спасибо Мария! 🌷
Всё было отлично, всегда на связи, быстрая и своевременная оплата. Было приятно поработать!

Заявки фрилансеров

m_razvodovskaya
22 года
год в сервисе
Была
7 часов назад
3 месяца назад