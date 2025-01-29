Требуется дизайнер для разработки интерфейса системы лояльности на веб-сайте. В отклике необходимо указать ссылку на портфолио с предыдущими работами и опытом в данной сфере.
Адаптивный дизайн сайта
Необходимо сделать адаптивные версии для телефона и планшета. Подробности обсудим Telegram
Выбранный исполнитель
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