ALFABUY Marketplace

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка1 просмотр

1. Обзор проекта

Необходимо разработать современный, минималистичный и стильный дизайн для криптовалютного маркетплейса ALFABUY. Платформа позволяет пользователям подключать крипто-кошельки (Solana, Ethereum, Bitcoin и др.) и совершать операции с использованием различных блокчейнов. Проект должен выглядеть технологично, надежно и привлекательно для целевой аудитории.

2. Общие требования к дизайну

2.1. Стилистика

  • Минимализм с акцентом на функциональность

  • Темная тема как основная (черный фон, белый текст)

  • Современный Web3-стиль с геометрическими формами и неоновыми акцентами

  • Чистые линии и формы, достаточно воздуха между элементами

2.2. Брендинг

  • Логотип ALFABUY уже существует и должен быть основой визуальной идентичности

  • Сохранить фирменные черты существующего логотипа при разработке остальных элементов

  • Создать узнаваемый и согласованный визуальный язык для всех страниц и компонентов

3. Цветовая схема

3.1. Основные цвета

  • Основной фон: черный (#000000)

  • Основной текст: белый (#FFFFFF)

  • Вторичный фон: темно-серый (#121212 или #1A1A1A) для разделения секций

3.2. Акцентные цвета

  • Разработать 2-3 акцентных цвета, которые будут гармонировать с черно-белой основой:

    • Предлагается использовать градиенты в стиле Solana (от #9945FF к #14F195)

    • Возможно использование синего (#627EEA) как элемента от Ethereum

    • Акцентный цвет для призывов к действию (кнопки)

3.3. Функциональные цвета

  • Цвет успеха: зеленый оттенок

  • Цвет ошибки: красный оттенок

  • Цвет предупреждения: оранжевый/желтый оттенок

  • Цвет информационных сообщений: синий оттенок

4. Типографика

4.1. Шрифты

  • Основной шрифт: Roboto (уже используется в проекте)

  • Дополнительный шрифт для заголовков: предложить вариант геометрического шрифта, который будет сочетаться с Roboto

  • Моноширинный шрифт для отображения адресов криптокошельков и кода

4.2. Размеры текста

  • Заголовок h1: 48-56px (мобильная версия: 36-42px)

  • Заголовок h2: 36-42px (мобильная версия: 28-32px)

  • Заголовок h3: 24-28px (мобильная версия: 20-24px)

  • Основной текст: 16-18px (мобильная версия: 14-16px)

  • Дополнительный текст: 14px (мобильная версия: 12px)

5. Компоненты интерфейса

5.1. Хедер

  • Минималистичный хедер с логотипом ALFABUY

  • Поисковая строка с затемненным фоном и контрастным текстом

  • Кнопка подключения кошелька с анимацией при наведении

  • Адаптивная версия для мобильных устройств

5.2. Главная страница

  • Героический блок с ярким визуальным элементом (иллюстрация или анимация)

  • Блок популярных товаров/сервисов с карточками

  • Секция преимуществ платформы

  • Секция с информацией о поддерживаемых блокчейнах

  • Footer с необходимой информацией

5.3. Карточки товаров

  • Минималистичные карточки с четкой структурой

  • Выделенная цена и кнопка действия

  • Анимации при наведении курсора

  • Индикаторы статуса (например, "Популярное", "Новое")

5.4. Модальные окна

  • Стилизованные модальные окна для подключения кошельков

  • Темный полупрозрачный фон с размытием

  • Скругленные углы модального окна

  • Анимации появления и исчезновения

5.5. Кнопки и интерактивные элементы

  • Кнопки с градиентной заливкой для основных действий

  • Кнопки с контуром для вторичных действий

  • Переключатели и чекбоксы в соответствии с общим стилем

  • Анимации при наведении и нажатии

6. Мобильная версия

6.1. Основные требования

  • Адаптивный дизайн для всех экранов от 320px до 768px

  • Mobile-first подход к разработке

  • Удобная навигация с гамбургер-меню

6.2. Особенности мобильного интерфейса

  • Упрощенный хедер с минимальным набором элементов

  • Карточки товаров на всю ширину экрана

  • Крупные элементы управления для удобного тапа

  • Нижняя навигационная панель для основных разделов

6.3. Жесты и взаимодействие

  • Поддержка свайпов для просмотра карточек товаров

  • Pull-to-refresh для обновления контента

  • Тактильная обратная связь при нажатиях (анимации)

7. Изображения и иконки

7.1. Иконки

  • Минималистичные линейные иконки с возможностью изменения цвета

  • Единый стиль для всех иконок

  • Иконки криптовалют в соответствии с их официальными логотипами

7.2. Изображения и иллюстрации

  • Разработать 3-5 уникальных иллюстраций для ключевых разделов

  • Абстрактные геометрические формы для фоновых элементов

  • Единый стиль для всех иллюстраций, сочетающийся с общей концепцией

7.3. Анимации

  • Тонкие и ненавязчивые анимации для улучшения пользовательского опыта

  • Анимированные переходы между экранами

  • Индикаторы загрузки и состояния в едином стиле

8. Страницы для разработки

  1. Главная страница

  2. Страница каталога товаров/услуг

  3. Детальная страница товара/услуги

  4. Личный кабинет пользователя

  5. Корзина/Оформление заказа

  6. Модальные окна для подключения кошельков

  7. Страница успешной оплаты/транзакции

  8. Страница "О нас"

9. Требования к результатам работы

9.1. Форматы поставки

  • Дизайн-макеты в Figma с организованной структурой и компонентами

  • Прототипы с основными взаимодействиями

  • Стайлгайд с описанием всех элементов дизайн-системы

  • UI Kit с основными компонентами для разработчиков

9.2. Дополнительные материалы

  • Экспортированные иконки в SVG формате

  • Иллюстрации в векторном формате

  • Описание анимаций и взаимодействий

  • Рекомендации по внедрению и использованию дизайн-системы

10. Референсы и вдохновение

  • Примеры минималистичных Web3 проектов:

    • Uniswap (чистый и функциональный дизайн)

    • Phantom Wallet (темная тема и неоновые акценты)

    • Zora (минимализм и фокус на контенте)

    • OpenSea (организация большого объема контента)

FigmaUI/UXДизайн интерфейсовДизайн сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
2 месяца назад
guest_1741532598979
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов