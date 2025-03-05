Требуется веб-дизайнер для улучшения визуального оформления и шрифтов на сайте, созданном на платформе Squarespace. Сайт посвящён шахматным занятиям на английском языке. Необходим опыт работы с ChatGPT и свободное владение английским языком.
ALFABUY Marketplace
1. Обзор проекта
Необходимо разработать современный, минималистичный и стильный дизайн для криптовалютного маркетплейса ALFABUY. Платформа позволяет пользователям подключать крипто-кошельки (Solana, Ethereum, Bitcoin и др.) и совершать операции с использованием различных блокчейнов. Проект должен выглядеть технологично, надежно и привлекательно для целевой аудитории.
2. Общие требования к дизайну
2.1. Стилистика
Минимализм с акцентом на функциональность
Темная тема как основная (черный фон, белый текст)
Современный Web3-стиль с геометрическими формами и неоновыми акцентами
Чистые линии и формы, достаточно воздуха между элементами
2.2. Брендинг
Логотип ALFABUY уже существует и должен быть основой визуальной идентичности
Сохранить фирменные черты существующего логотипа при разработке остальных элементов
Создать узнаваемый и согласованный визуальный язык для всех страниц и компонентов
3. Цветовая схема
3.1. Основные цвета
Основной фон: черный (#000000)
Основной текст: белый (#FFFFFF)
Вторичный фон: темно-серый (#121212 или #1A1A1A) для разделения секций
3.2. Акцентные цвета
Разработать 2-3 акцентных цвета, которые будут гармонировать с черно-белой основой:
Предлагается использовать градиенты в стиле Solana (от #9945FF к #14F195)
Возможно использование синего (#627EEA) как элемента от Ethereum
Акцентный цвет для призывов к действию (кнопки)
3.3. Функциональные цвета
Цвет успеха: зеленый оттенок
Цвет ошибки: красный оттенок
Цвет предупреждения: оранжевый/желтый оттенок
Цвет информационных сообщений: синий оттенок
4. Типографика
4.1. Шрифты
Основной шрифт: Roboto (уже используется в проекте)
Дополнительный шрифт для заголовков: предложить вариант геометрического шрифта, который будет сочетаться с Roboto
Моноширинный шрифт для отображения адресов криптокошельков и кода
4.2. Размеры текста
Заголовок h1: 48-56px (мобильная версия: 36-42px)
Заголовок h2: 36-42px (мобильная версия: 28-32px)
Заголовок h3: 24-28px (мобильная версия: 20-24px)
Основной текст: 16-18px (мобильная версия: 14-16px)
Дополнительный текст: 14px (мобильная версия: 12px)
5. Компоненты интерфейса
5.1. Хедер
Минималистичный хедер с логотипом ALFABUY
Поисковая строка с затемненным фоном и контрастным текстом
Кнопка подключения кошелька с анимацией при наведении
Адаптивная версия для мобильных устройств
5.2. Главная страница
Героический блок с ярким визуальным элементом (иллюстрация или анимация)
Блок популярных товаров/сервисов с карточками
Секция преимуществ платформы
Секция с информацией о поддерживаемых блокчейнах
Footer с необходимой информацией
5.3. Карточки товаров
Минималистичные карточки с четкой структурой
Выделенная цена и кнопка действия
Анимации при наведении курсора
Индикаторы статуса (например, "Популярное", "Новое")
5.4. Модальные окна
Стилизованные модальные окна для подключения кошельков
Темный полупрозрачный фон с размытием
Скругленные углы модального окна
Анимации появления и исчезновения
5.5. Кнопки и интерактивные элементы
Кнопки с градиентной заливкой для основных действий
Кнопки с контуром для вторичных действий
Переключатели и чекбоксы в соответствии с общим стилем
Анимации при наведении и нажатии
6. Мобильная версия
6.1. Основные требования
Адаптивный дизайн для всех экранов от 320px до 768px
Mobile-first подход к разработке
Удобная навигация с гамбургер-меню
6.2. Особенности мобильного интерфейса
Упрощенный хедер с минимальным набором элементов
Карточки товаров на всю ширину экрана
Крупные элементы управления для удобного тапа
Нижняя навигационная панель для основных разделов
6.3. Жесты и взаимодействие
Поддержка свайпов для просмотра карточек товаров
Pull-to-refresh для обновления контента
Тактильная обратная связь при нажатиях (анимации)
7. Изображения и иконки
7.1. Иконки
Минималистичные линейные иконки с возможностью изменения цвета
Единый стиль для всех иконок
Иконки криптовалют в соответствии с их официальными логотипами
7.2. Изображения и иллюстрации
Разработать 3-5 уникальных иллюстраций для ключевых разделов
Абстрактные геометрические формы для фоновых элементов
Единый стиль для всех иллюстраций, сочетающийся с общей концепцией
7.3. Анимации
Тонкие и ненавязчивые анимации для улучшения пользовательского опыта
Анимированные переходы между экранами
Индикаторы загрузки и состояния в едином стиле
8. Страницы для разработки
Главная страница
Страница каталога товаров/услуг
Детальная страница товара/услуги
Личный кабинет пользователя
Корзина/Оформление заказа
Модальные окна для подключения кошельков
Страница успешной оплаты/транзакции
Страница "О нас"
9. Требования к результатам работы
9.1. Форматы поставки
Дизайн-макеты в Figma с организованной структурой и компонентами
Прототипы с основными взаимодействиями
Стайлгайд с описанием всех элементов дизайн-системы
UI Kit с основными компонентами для разработчиков
9.2. Дополнительные материалы
Экспортированные иконки в SVG формате
Иллюстрации в векторном формате
Описание анимаций и взаимодействий
Рекомендации по внедрению и использованию дизайн-системы
10. Референсы и вдохновение
Примеры минималистичных Web3 проектов:
Uniswap (чистый и функциональный дизайн)
Phantom Wallet (темная тема и неоновые акценты)
Zora (минимализм и фокус на контенте)
OpenSea (организация большого объема контента)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $650
Необходимо разработать дизайн для сайта недвижимости с концепцией, схожей с автофэйс и checklic. Ожидается передизайн, который будет включать элементы, такие как галочка для проверки собственников. Важно учитывать структуру и стилистику, а также использовать Figma для создания макета.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для создания многостраничного сайта на платформе Тильда. Задача включает разработку стильного и функционального дизайна, который будет соответствовать современным тенденциям веб-дизайна. Ожидается качественный подход и внимание к деталям.Закрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения на IOS в области психологии. В заявке необходимо указать опыт работы с приложениями и стоимость одного экрана.Закрытмесяц назад
- $60
Требуется разработать дизайн лендинга в Figma с основным цветом #6C96F9. Срок выполнения - до 2 недель. Предложите свой вариант на основе представленного шаблона. Пример дизайна можно увидеть на сайте CryptoCard.Завершен2 месяца назад
Требуется разработать дизайн интерфейса сайта в фигме. Основная задача — создать уникальную страницу и три подраздела с текстом. Дизайн должен быть выполнен в креативном стиле с оптимальным расположением элементов управления. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.Закрыт2 месяца назад
- $20
Требуется разработать дизайн кейсов проектов для сайта, включая работы по разработке сайтов, упаковке и внешней рекламе. Бюджет обсуждается.Закрытмесяц назад
- $500
Необходимо разработать UX/UI дизайн для веб-приложения в сфере недвижимости. Проект включает листинг, каталог объектов, детальную страницу, функции шаринга и авторизации, а также упрощенный личный кабинет. Имеются wireframes и концепция главного экрана. Ищем специалиста с опытом в дизайне сайтов-каталогов и адаптации макетов для разработки.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработка дизайна приложения-маркетплейса, ориентированного на узкоспециализированную сферу ремонта. Разработчик уже есть, необходим только дизайн. Ожидаются креативные и функциональные решения.Завершен2 месяца назад