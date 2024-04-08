Требуется разработать дизайн лендинга в Figma с основным цветом #6C96F9. Срок выполнения - до 2 недель. Предложите свой вариант на основе представленного шаблона. Пример дизайна можно увидеть на сайте CryptoCard.
Быстро возводимые дома.
Добрый вечер..меня зовут Олег. Мне нужна помощь правильно подать заявку на соц.контракт.написать..составить бизнес план.кантент.портфолио по моему проекту под мою диктовку. Оформить на бумажный носитель и флешку.
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