Дизайн сайта, официальный, согласно новым требованиям Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ Подробности при обсуждении.
Бюджетный редизайн сайта.
Требуется редизайн сайта с сохранением компоновки страницы. Предварительное "видение" желаемого результата - во вложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Пример иконок http://virginsclub.ru/about-the-club/ Перечень услуг для которых нужны иконки: 1. Танцовщицы (Только в эротическом театре «Клуб» Вы увидите самое большое количество танцовщиц. У Вас будут разбегаться глаза, но уже ...Завершен10 лет назад
- $10
Есть сайт, дизайн простенький, нужно добавить уникальности, сделать приятным на глаз. Покажу пример нравящихся дизайнов, сделать на подобии них.Завершен10 лет назад
- $300
1. Дизайн сайта KrasShkolnik.ru 2. Верстка 3. Откликаться просьба профессионалам по битриксуДизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо в раздел с товаром http://torg.pelex.ru/ops разработать дизайн карточки товара, сейчас карточка динамическая, а необходима статическая, с расположением в ней всех основных элементов. Пример, образец того что необходимо во вложении, только не надо ...Завершен10 лет назад
Есть Сайт -блог (на wordpress) который надо доделать по дизайну тоесть доработать или сделать новый под функциональность которая сейчас , Но что бы было все красиво , Сделать шапку и сделать место для баннера ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1) Разработать загрузочную страницу. Пример приведён ниже. 2) После загрузочной страницы мы попадаем на главную страницу. На главной нужно будет разбить меню, и расположить кнопки из этого меню, чтобы смотрелось ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужен несложный дизайн сайта каталога агрокультур. Примеры сайтов покажу, бриф по запросу, выбор исполнителя по стилю работы. Бюджет: до 4000 рублей.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Предлагаю интересный и в какой то степени нестандартный проект- разработать дизайн ключевых страниц сервиса по изучению английского языка. Главный ориентир: lingualeo.com, puzzle-english.com Страницы: лендинга, главной, контента, профиля, и оплаты. Видение ...Завершен10 лет назад
- $50
Надо сделать дизайн и верстку лэндинга. Так же надо будет в него интегрировать один сервис. Подробнее готов по скайпу.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад