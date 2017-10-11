Cделать дизайн рекламной страницы сайта магазина мебели

Продвинутым:

Автоматические ответы также автоматически уходят в помойку.

Остальным:

Здравствуйте.

Прежде чем отвечать - почитайте задание.

Задание:

Нужно сделать общий дизайн для группы новых страниц сайта магазина мебели:

http://finist-mebel.ru/nedorogo/

http://finist-mebel.ru/nedorogo/katalog.html

http://finist-mebel.ru/nedorogo/2_shkaf/

http://finist-mebel.ru/nedorogo/4_prihogaja/

http://finist-mebel.ru/nedorogo/4_prihogaja/tumba-obuv_prihogey.html

http://finist-mebel.ru/nedorogo/5_spalnja/nabor-mebeli_spalni.html

... и другие подобные.

Там вверху Вы увидите "Страница редактируется". Но не пугайтесь, а сделайте прокрутку вниз.

Страниц много, но дизайн будет одинаковый. Отличия будут только в названии страниц, заголовках и текстах.

Образцов мебели на страницах не будет.

Повторять структуру и дизайн самого сайта (то, что уже есть на сайте) не нужно.

Эти новые страницы должны иметь другой вид - рекламный.

Они будут отправлять посетителей в "Каталог мебели" или на страницу "Акции и скидки".

Наше видение дизайна таково:

1. Вверху - массивная картинка (сюжет) рекламного характера.

Например, радостная девушка, предлагающая посетить магазин, купить товар...

При этом не стоит забывать о том, что страница будет сжиматься и

расширяться в зависимости от разрешения экрана монитора (планшета).

2. Заголовок страницы. Вот примеры самого короткого и самого длинного:

- Недорогая мебель.

- Недорогие стеллажи приставные к стене, шкафу, столу.

Заголовок может быть выше картинки, ниже картинки, на картинке.

3. Ниже, мы думаем, нужно сделать 2 крупные кнопки: "В КАТАЛОГЕ" , "В АКЦИЯХ".

Если получится, то хотелось бы как-то приделать туда (перед кнопками) слово "Посмотреть".

4. Далее пойдёт текст, который уже есть на странице...

Смысл и идея этих страниц (и их оформления) заключается в следующем:

- Пользователь не заходит на эти страницы с сайта. Он заходит из поиска.

- Забивает, например, в Яндексе "Недорогие шкафы" и просматривает то, что нашлось...

- Заходит на нашу страницу "Недорогие шкафы", где его встречает

приветливый дизайн и предложение недорогие шкафы посмотреть в Каталоге

мебели или в Акциях и скидках. И он нажимает одну из кнопок...

Вобщем, как-то так.

Требования к макету:

- В фотошопе, RGB, всё отдельными слоями.

- Дизайн должен быть "резиновым" - чтобы хорошо смотрелся и на маленьком экране и на большом.

- Допустимо применять плавающие (отдельные) элементы. Например, фон отдельно, девушка отдельно.

Примечания:

С текстовой частью сильно не заморачивайтесь. Можно его условно обозначить. Главное - дизайн, общий вид.

Если этот проект Вас заинтересовал - сразу указывайте цену, вилку цен. И сроки тоже.

Если цену не обозначили, то диалога не состоится.

Предоплату не даём. Исключений не делаем. Оплата по факту.

Рекомендуем для оперативности сразу писать в почту - на сайте редко бываем.

Почта указана в контактных данных.

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