На некотором сайте X в настоящее время имеется форумInvision PowerBoard 3.4.6, служащий средством общения узкого круга людей и рекламной витриной. Форум снабжён рядом дополнений и "хуков", как-то: Form Manager, Easy Pages и др. ...
Cделать дизайн рекламной страницы сайта магазина мебели
Продвинутым:
Автоматические ответы также автоматически уходят в помойку.
Остальным:
Здравствуйте.
Прежде чем отвечать - почитайте задание.
Задание:
Нужно сделать общий дизайн для группы новых страниц сайта магазина мебели:
http://finist-mebel.ru/nedorogo/
http://finist-mebel.ru/nedorogo/katalog.html
http://finist-mebel.ru/nedorogo/2_shkaf/
http://finist-mebel.ru/nedorogo/4_prihogaja/
http://finist-mebel.ru/nedorogo/4_prihogaja/tumba-obuv_prihogey.html
http://finist-mebel.ru/nedorogo/5_spalnja/nabor-mebeli_spalni.html
... и другие подобные.
Там вверху Вы увидите "Страница редактируется". Но не пугайтесь, а сделайте прокрутку вниз.
Страниц много, но дизайн будет одинаковый. Отличия будут только в названии страниц, заголовках и текстах.
Образцов мебели на страницах не будет.
Повторять структуру и дизайн самого сайта (то, что уже есть на сайте) не нужно.
Эти новые страницы должны иметь другой вид - рекламный.
Они будут отправлять посетителей в "Каталог мебели" или на страницу "Акции и скидки".
Наше видение дизайна таково:
1. Вверху - массивная картинка (сюжет) рекламного характера.
Например, радостная девушка, предлагающая посетить магазин, купить товар...
При этом не стоит забывать о том, что страница будет сжиматься и
расширяться в зависимости от разрешения экрана монитора (планшета).
2. Заголовок страницы. Вот примеры самого короткого и самого длинного:
- Недорогая мебель.
- Недорогие стеллажи приставные к стене, шкафу, столу.
Заголовок может быть выше картинки, ниже картинки, на картинке.
3. Ниже, мы думаем, нужно сделать 2 крупные кнопки: "В КАТАЛОГЕ" , "В АКЦИЯХ".
Если получится, то хотелось бы как-то приделать туда (перед кнопками) слово "Посмотреть".
4. Далее пойдёт текст, который уже есть на странице...
Смысл и идея этих страниц (и их оформления) заключается в следующем:
- Пользователь не заходит на эти страницы с сайта. Он заходит из поиска.
- Забивает, например, в Яндексе "Недорогие шкафы" и просматривает то, что нашлось...
- Заходит на нашу страницу "Недорогие шкафы", где его встречает
приветливый дизайн и предложение недорогие шкафы посмотреть в Каталоге
мебели или в Акциях и скидках. И он нажимает одну из кнопок...
Вобщем, как-то так.
Требования к макету:
- В фотошопе, RGB, всё отдельными слоями.
- Дизайн должен быть "резиновым" - чтобы хорошо смотрелся и на маленьком экране и на большом.
- Допустимо применять плавающие (отдельные) элементы. Например, фон отдельно, девушка отдельно.
Примечания:
С текстовой частью сильно не заморачивайтесь. Можно его условно обозначить. Главное - дизайн, общий вид.
Если этот проект Вас заинтересовал - сразу указывайте цену, вилку цен. И сроки тоже.
Если цену не обозначили, то диалога не состоится.
Предоплату не даём. Исключений не делаем. Оплата по факту.
Рекомендуем для оперативности сразу писать в почту - на сайте редко бываем.
Почта указана в контактных данных.
....
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