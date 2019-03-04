Частичная смена дизайна шапки блога

Мне нужно было изменить дизайн сайта. Прежний дизайнер перестал выходить на связь, поэтому пришлось отправляться в интернет, чтобы найти нового. Признаюсь, мне было очень страшно. Создала проект, откликнулось больше десятка исполнителей. На Ольгу обратила внимание почти сразу, потому что у неё было большое количество отзывов, самый высокий балл по оценкам и очень красивое портфолио, в котором можно было найти всё что угодно на свой вкус. После переписки выбрала Ольгу в качестве исполнителя. Мне очень понравилось с ней работать. Ольга уже в первого раза предложила шикарный вариант дизайна для моего сайта, который мне понравился. Были замечания по размеру и шрифту надписей, и Ольга терпеливо и оперативно все их устранила, в соответствии с моими пожеланиями. Ольга всегда была на связи в Скайп, и очень быстро отвечала на сообщения. Впечатление от общения и переписки сложилось самое положительное. Изначально я планировала делать верстку у другого человека. Однако, после работы с Ольгой приняла решение, и верстку для сайта заказать у неё же. И дизайн, и верстка были выполнены отлично. Поначалу я удивлялась, как один человек может уметь и то, и то. Однако, в случае с Ольгой это действительно так. В процессе работы возникло полное доверие. Вся работа была выполнена очень быстро, в оговорённые сроки, и даже быстрее. Я, однозначно, планирую обращаться к Ольге в будущем, и всем её рекомендую как отличного специалиста в дизайне сайтов и верстке!