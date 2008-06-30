Частичное изменение шаблонов сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок231 просмотр

Вывод картинок перенести с другого сайта-примера. Внести изменения в шаблоны, из которых "собираются" страницы. Шаблоны и сайт-пример предоставим по e-mail дополнительно.

Необходимо вставить желаемый нами дизайн, вставить готовые скрипты и настроить их под нас. Размер фото будет как на сайте-образце - мы изменим наши размеры фотографий.

Небольшие доработки html: добавить в правом верхней части название компании, адрес и телефон.

Ищем в том числе того, кто сможет поддерживать сайт.

HTML
17 лет назад
-vipflat-
38 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

ria
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$200

Заявки фрилансеров

ria
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подкорректировать шапку шаблона сайта

    Изменить в шапке страницы кнопочки и во возможности цветовую гамму. Структуру страницы не трогать только цвета. Предоставить несколько вариантов цвета и кнопочек с изменением в странице. шаблон смотрите http://infobanks.ru/sst/index.htm

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн mp3-портала

    $350

    Необходимо сделать дизайн сайта, посвященного продаже mp3-контента. Основные составные части сайта: 1) Главная страница с новостями, рейтингами радиостанций и скачиваний на сайте, а также с примером(ами) поиска композиций, как во многих поисковиках. ...

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн шаблонного партнёрского сайта

    Требуется редизайн шаблонного сайта партнёрского сайта на тему фармацевтика. Сайт под буржунет - специфика однако. Если ещё и натянуть на шопэендине предложите - будет отлично. качество надо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта торговой компании

    $100

    Дизайн простого сайта торговой компании. Основные рисунки есть, необходимо только их разумное и правильное применение в дизайне сайта. Сроки 2-3 дня. Если все устроит, то долгосрочное сотрудничество.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $100

    Разработать дизайн сайта-визитки строительной тематики - срубы. Не сложный дизайн основанный на одном центральном изображении, дающее понять направление сайта + несколько информационных блоков. Срок 2-3 дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать или изменить дизайн сайта

    Уважаемые фрилансеры, добрый день!!! У нас очередная проблемка с сайтом: www.vedaoil.ru Дизайн (если его можно таковым назвать) не очень нам нравится. Кто что скажет??? Может быть кто нить сможет его доработать. ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта 2

    Добрый день! Итак, снова открываю проект. Человек, который начал заниматься проектом в один момент исчез... Вроде и денег не брал и работу почти доделал, но исчез. Наверное, что-то ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн блога WordPress с логотипом

    Требуется создать логотип и подтянуть под него дизайн шаблона WordPress (можете взять любой существующий, но без кучи зашифрованных линков в футере). Стиль: белый(основная колонка текста)/серый/синий/желтый/оранжевый. Тематика блога - зароботок в сети. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад