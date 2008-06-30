Частичное изменение шаблонов сайта

Вывод картинок перенести с другого сайта-примера. Внести изменения в шаблоны, из которых "собираются" страницы. Шаблоны и сайт-пример предоставим по e-mail дополнительно.

Необходимо вставить желаемый нами дизайн, вставить готовые скрипты и настроить их под нас. Размер фото будет как на сайте-образце - мы изменим наши размеры фотографий.

Небольшие доработки html: добавить в правом верхней части название компании, адрес и телефон.

Ищем в том числе того, кто сможет поддерживать сайт.