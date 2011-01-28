Частный проект для designst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки119 просмотров

Частный проект для designst

14 лет назад
brow
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$80
5 дней
Приятно было сотрудничать. Работа была выполнена в срок, согласно тз в оговоренные сроки и с учетом дополнительных пожеланий. Планируем сотрудничать в дальнейшем.
Приятно было работать

Заявки фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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