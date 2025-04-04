Ищется веб-дизайнер для разработки сайта нестандартного агентства на платформе Tilda. Задача включает реализацию скролл-анимации, создание кастомной сетки и разработку необычных переходов между разделами. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Clientomic (разработка главной страницы англоязычного сайта)
Ищу веб-дизайнера для создания главной страницы англоязычного сайта по маркетинговым услугам для локального бизнеса.
Основные требования к дизайну:
- Современный минималистичный стиль
- Адаптивность под мобильные устройства
- Интуитивно понятная навигация
- Акцент на ключевых услугах и кейсах
- Интеграция корпоративных цветов и брендинга
На данном этапе нам нужен дизайн только главной страницы. После утверждения концепции возможно продолжение сотрудничества по остальным страницам сайта.
Нужно предоставить примерную стоимость и сроки выполнения такой работы.
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